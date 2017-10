El Congreso acuerda empezar a diseñar su Plan de Igualdad, diez años después de aprobarse la ley que se lo exige

La Ley de Igualdad prevé multas de hasta 187.515 euros para las empresas de más que 250 trabajadores sin plan de igualdad

Navarro ha confirmado a Europa Press que la primera reunión se llevará a cabo en dos semanas --la próxima semana no está convocada la Mesa-- y en ese primer encuentro se empezarán a organizar los trabajos.

A pesar de que la norma dice que es una infracción muy grave no elaborar o no aplicar el Plan de Igualdad, y puede conllevar multas para la empresa entre 6.251 y 187.515 euros y la pérdida de ayudas estatales, desde diferentes asociaciones han denunciado que desde el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, responsable de esta materia, no se hacen un seguimiento.