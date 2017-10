La Conferencia Episcopal propone 'Ben-Hur' y 'La buena mentira' para fomentar los valores del sacrificio y la acogida

Las películas 'La buena mentira', de Philippe Falardeau, 'Ben-Hur', de Timur Bekmambetov, y 'Hasta el último hombre', de Mel Gibson, son tres de los 'films' elegidos por el departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para la XIV Semana de Cine Espiritual que tiene como objetivo evangelizar a los jóvenes a través de los valores presentes en estas cintas y promover el debate sobre temas como el sacrificio, la superación, la acogida a los refugiados, la pobreza o el perdón.

En este sentido, ha precisado que seleccionan films que transmitan no solo valores humanos sino "espirituales" porque, a su parecer, "hay películas que han estado en cartelera y todo el mundo las conoce pero hay otras no tan conocidas que dices: '¿Por qué no la estará viendo todo el mundo?".