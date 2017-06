El adolescente, que durante mucho tiempo había luchado contra la depresión, fue encontrado muerto en un estacionamiento de K-mart a varias millas de Boston, Estados Unidos. Dos videos encontrados en la computadora del adolescente se presentado a un tribunal, donde describe su batalla con problemas de salud mental.



En un vídeo desgarrador, revela que tiene miedo de que "nunca tendrá éxito, nunca tendrá una esposa, nunca tendrá hijos, nunca aprenderá". "Pero tengo mucho que ofrecer a alguien, soy introvertido, amable y cariñoso, tengo algunos beneficios, soy un buen chico".



Transcripciones de mensajes de texto enviados entre la pareja en los días anteriores a su trágica muerte han sido expuestos por los fiscales en la Corte de Triunfo de Taunton, Massachusetts.



En un momento, Roy expresó vacilación acerca de su plan de suicidio, escribiendo: "Como no, estaría feliz si no se sintieran culpables, porque tengo un mal presentimiento de que esto va a crear mucha depresión a mis padres y hermanas. "



Al parecer ella respondió: "Todo el mundo estará triste por un tiempo, pero lo superarán y seguirán adelante. No estarán en depresión, no dejaré que eso suceda".