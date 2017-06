Ciudadanos presentará una ley de gestación subrogada el martes en el Congreso

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que el martes presentarán en el Congreso una ley de gestación subrogada, que será "altruista y garantista", no remunerada y regulada por el Estado.

"Cuando las cosas no se regulan, nacen las mafias, el dinero negro, entonces sí que hay pagos que no se deben permitir. No queremos permitir que campen a sus anchas los que aprovechan el vacío legal, queremos regularlo para asegurarnos que nada de esto sucede", ha señalado en un encuentro sobre nuevos tipos de familia en Madrid.