Ciudadanos exige al Gobierno que recurra ante el TC el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana

Ciudadanos exige al Gobierno que presente recurso al Tribunal Constitucional por el decreto lingüístico de la Generalitat Valenciana, aprobado el pasado 1 de septiembre, al considerar que el uso de una norma "para evadir una sentencia judicial" supone "un atropello brutal al atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva de los valencianos".

La formación naranja quiere incorporar una enmienda a una moción del PP que se debate mañana en la Comisión de Educación del Senado para que el Gobierno "tome cartas en el asunto y recurra ante el TC un decreto que atenta contra los derechos de los ciudadanos valencianos", según ha explicado Martín. "No sería comprensible que el PP no apoyara nuestra enmienda, los padres y madres valencianos no podrían entenderlo".