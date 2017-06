Cifuentes dice que su intervención en el comité de expertos fue dar por buena la valoración del técnico

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, la acusa de "oír, ver y callar"

"Siempre, en ese caso y en todos los demás, que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, siempre me he atenido al criterio técnico, siempre", ha aseverado Cifuentes.