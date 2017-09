Cientos de murcianos deciden unánimemente continuar con las movilizaciones para pedir el soterramiento

Acuerdan que un grupo de trabajo sea el que coordine las propuestas a fin de ponerlas en marcha Mañana continuarán con la tradicional concentración de los martes a las 20.00 horas

A la salida de la asamblea, Joaquín Contreras, que ha propuesto la opción de los trenes híbridos, que no ha parecido cuajar del todo entre los vecinos, ha atendido a los medios de comunicación explicando que los vecinos "desconfían" de los Gobiernos y sus políticos y no les darán credibilidad "hasta que empiezan las obras del soterramiento". "Es prioritario el soterramiento del AVE", ha zanjado.

VECINOS ACUDEN IGUALMENTE A LAS VÍAS: "NO QUEREMOS MURO"

Posteriormente, los vecinos han acudido a las vías del tren a concentrarse, acompañados por varios furgones de la Policía Nacional y un cordón policial que evitaba el acceso a las mismas, al grito de "No queremos muro", "Ballesta, el muro en tu puerta", "Nosotros por arriba, el tren por abajo" o "Soterramiento".

Todas y cada una de las propuestas, han subrayado tanto los vecinos como desde la Plataforma, "son actos pacíficos" porque "no somos violentos, no queremos tomar el Palacio de San Esteban ni el Ayuntamiento, solo queremos justicia", así han pedido a los políticos "que no crispen más" con sus declaraciones, animándoles a "dar la cara" y acudir a las vías del tren en Santiago el Mayor.