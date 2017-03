China encuentra 14 millones de personas que nunca habían existido oficialmente

La población de China ha registrado a 14 millones de personas que no estaban inscritas en el sistema de registro de hogares del país, conocido como hukou. Quien no esté reconocido en el hukou, no existe sobre el papel. Esto ha podido ser el resultado de que, durante años, China hizo de los registros algo tremendamente caro para controlar el rápido aumento de la población. Además, se estima que China podría tener a 25 millones más de mujeres sin registrar.