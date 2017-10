Cataluña no se presenta a las reuniones de este jueves en Sanidad a las que están convocadas todas las CC.AA.

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, no ha acudido este jueves 19 de octubre a la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que los responsables autonómicos en la materia han acordado el reparto de fondos para políticas de igualdad y contra la violencia sexual. Tampoco va a asistir al Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia de esta tarde.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat de Cataluña, que han avanzado que no habrá ningún representante catalán en el pleno de esta tarde, que presidirá la ministra Dolors Montserrat. Además, ambas reuniones no constan en la agenda del Ejecutivo catalán, que no ha delegado su voto a ninguna otra comunidad como sí ha hecho en otras ocasiones, según las mismas fuentes.