Catalá sobre las víctimas de una agresión sexual: "Nunca, nunca tienen que demostrar que no tienen responsabilidad"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "nunca, nunca" las víctimas de una agresión sexual "tienen que ser las que demuestren que no tienen responsabilidad en la agresión sufrida, sino al contrario".

"Estoy seguro de que un tribunal independiente , de que un tribunal profesional no se va a dejar contaminar por argumentos que no sean firmes, por pruebas que no sean ciertas", ha destacado el ministro de Justicia.

En este sentido, la diputada socialista ha trasladado a las víctimas de este tipo de delitos que la sociedad está con ellas. "Que sepan que las creemos, que sepan que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilicen, que la culpa nunca es de la víctima y que no es no, que tienen derecho a rehacer su vida y que una sonrisa jamás va a ser una prueba de cargo en su contra".