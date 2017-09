Cáritas Internacional insta a los líderes políticos a abordar la inmigración como un problema humanitario

Lanza una campaña en la que invita a los ciudadanos a publicar fotos con los brazos abiertos en señal de acogida

"Esto no es solo un problema ideológico, político o institucional es un problema humanitario. No se puede abordar si no crear espacios de encuentro con las personas que están siendo afectadas", ha señalado el cardenal Tagle en declaraciones a Europa Press.