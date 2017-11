Cáritas propone en el Congreso una renta garantizada para hogares sin ingresos con una inversión de hasta 3.600 millones

El miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESSA Guillermo Fernández Maíllo ha propuesto este martes 21 de noviembre en el Congreso de los Diputados implantar una renta mínima garantizada para hogares sin ingresos que supondría una inversión de entre 2.700 y 3.600 millones de euros.

Además de esta renta garantizada, Fernández Maíllo ha planteado el establecimiento de una bonificación al empleo para trabajadores pobres y extender la deducción fiscal a todas las familias con hijos hasta los 25 años. Con todas estas medidas, según ha precisado, pretenden "reducir de forma sostenida la pobreza severa en el medio y largo plazo". Y esto no puede producirse, según ha agregado, sin un incremento de "cuantías, prestaciones y cobertura".

En concreto, sobre la renta garantizada, ha propuesto que se dirija a los hogares españoles que no perciben ningún ingreso, que esté vinculada al número de personas de un hogar y que se incorpore en la ley como un derecho subjetivo no condicionado a la participación en ningún programa social sino solo al nivel de renta.

"Es un camino que haría evolucionar nuestro sistema de rentas de la lógica de la contraprestación a la lógica del compromiso de los ciudadanos con su sociedad, pensando positivamente en la ciudadanía, no negativamente. Sería una evolución del sistema de rentas mínimas a uno de rentas garantizadas", ha explicado, al tiempo que ha matizado que este tránsito precisa de forma paralela que haya un sistema de servicios sociales y empleo de calidad.

Por otro lado, Cáritas planeta que se implante un programa de bonificación al empleo para el colectivo de personas en exclusión que comienzan a reincorporarse al mercado de trabajo y para trabajadores cuyo salario no les permite llegar a los umbrales de supervivencia. Cáritas estima necesaria una inversión de entre 2.300 y 5.200 millones de euros.

El objetivo, según ha precisado, no sería solo la reducción de la pobreza sino también el fomento de la natalidad. El presupuesto que calculan para poner en marcha esta tercera medida es el más alto: entre 7.000 y 14.000 millones de euros.

Así, el responsable de Cáritas ha indicado que aunque la iniciativa legislativa popular sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la seguridad social es "un buen punto de partida", no va dirigida a las personas que más lo necesitan como sí lo hacen las medidas que plantea la organización de la Iglesia católica.

La diputada del PP Carolina España ha reconocido que el empleo no es "la única" medicina para luchar contra la pobreza pero ha insistido en que es "una buena medicina" y ha destacado que ya se han recuperado "más de dos millones de empleos que se habían destruido durante la crisis".

Mientras, la diputada del PSOE Elvira Ramón ha precisado que aunque se hable de recuperación, la pobreza "se está cronificando e intensificando" y "las familias pobres lo son aún más". En esta línea, la diputada de Unidos Podemos Salud Areste ha pedido no dejar a la gente "en la cuneta" y cambiar las bases de "una economía de mercado feroz" para pasar a economías al servicio de las personas.

Preguntado por la partida de los presupuestos de la que se debería quitar dinero para dedicarlo a estas medidas contra la pobreza que propone Cáritas, Fernández Maíllo ha precisado que "Cáritas no tiene que decir de dónde se quita" aunque ha remarcado que piensan "en personas, no en ladrillos". Finalmente, ha pedido a todos los grupos "que consigan ponerse de acuerdo" porque "la gente que lo necesita no puede esperar más".