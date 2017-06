El secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, el arzobispo británico monseñor Paul Richard Gallagher, ha presidido en la Catedral de Valencia la ordenación episcopal del sacerdote valenciano monseñor Santiago de Wit Guzmán, recientemente nombrado por el papa Francisco nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad.

Monseñor Gallagher ha hecho mención al lema episcopal elegido por monseñor De Wit, "la vida que vivo en el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios (In fide vivo Filii Dei), según las palabras de San Pablo a los Gálatas, y esa fe continuará empujándote en tu nuevo ministerio de obispo y nuncio".

Por último, ha dado las gracias: "A Dios, a mi familia, a mi padre que se fue no hace mucho porque me enseñó a ser fuerte, a mi madre, por ser la mejor creyente que conozco, a mis hermanos porque no sería lo que soy sin vosotros, con especial mención a los que se fueron demasiado pronto, a mis familiares, amigos, párrocos, sacerdotes y obispos, a la Conferencia Episcopal Española y todos los presentes".