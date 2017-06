Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son "siniestros", "desproporcionados", "costosos" y no cumplen con la función principal para la que fueron creados, es decir, servir como medida cautelar ante una expulsión, según el Informe sobre los CIE 2016 '25,66: Media de repatriaciones diarias', elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una red impulsada por la Compañía de Jesús que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía.

Tanto es así que uno de los autores del informe, Josep Buades, ha explicado que, hay ocasiones en que una persona ha entrado de manera irregular, no tiene domicilio conocido y no tiene arraigo y por lo tanto cumple todas las condiciones para ser internado, pero luego, por otras condiciones "es inexpulsable". En esos casos, según sostiene, si se dicta el internamiento no se está cumpliendo con el deber, porque, hay que atender al ordenamiento jurídico, no al criterio de un solo reglamento.