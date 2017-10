CESIDA pide garantizar la calidad de vida de las personas mayores con VIH

La Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) ha solicitado que se garantice la calidad de vida de las personas mayores infectadas con el VIH, recordando que actualmente casi la mitad de los pacientes tiene más de 50 años.

"Y, desde el punto de vista de la salud, no sólo han de afrontar el envejecimiento prematuro y las comorbilidades asociadas al VIH, sino también los efectos secundarios producto de las toxicidades acumuladas por los tratamientos anteriores que eran muy agresivos", ha detallado el presidente de CESIDA, Juan Ramón Barrios.

De hecho, el trabajo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), recogido por la revista 'The Lancet', ha revelado un aumento constante de casos de VIH en mayores en los últimos años, donde casi uno de cada seis nuevos diagnósticos en la Unión Europea (17%) ya son personas con más de 50 años.

"Debemos eliminar prejuicios y partir de la base de que la actividad sexual no desaparece al cumplir una edad concreta. El personal médico, en muchas ocasiones, no considera la posibilidad de una infección por VIH en mayores, por lo que si no les realizan este 'test', pueden atribuir los síntomas de la infección a otras enfermedades propias de la edad", ha zanjado el presidente de CESIDA.