El CERMI analiza en un informe los avances para la discapacidad en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que analiza los avances que conllevará, para las personas con discapacidad, la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una norma "muy positiva" para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias.

En este sentido, ha concretado que la ley acepta "parcialmente" la petición del CERMI de prohibir hacer contrataciones con empresas que no cumplan con la cuota mínima de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad o con las medidas alternativas. Las compañías deberán realizar una declaración responsable de que cumplen este requisito. El CERMI lamenta que no haya sido aceptada la exclusión del acceso a subvenciones de las empresas que no cumplan con esta exigencia.