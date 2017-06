La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha pedido al Gobierno "un poco de responsabilidad" en su compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados y que "aterrice en la realidad", durante la inauguración de la exposición 'Tu silla su refugio' este martes 20 de junio en CaixaForum Madrid.

En respuesta al Gobierno, que señaló recientemente que algunos refugiados no cumplen los requisitos para ser reubicados, Galán ha señalado que esos discursos "no son ciertos" y que "en estos momentos no corresponden a la realidad".