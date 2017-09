CCOO pide proteger el derecho a la identidad sexual y de género ante el debate en el Congreso de la ley LGTBI de Podemos

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, ha afirmado que "el derecho a la libertad de elección sobre identidad sexual y de género, forma parte de los Derechos Humanos, y como tal debe protegerse, defenderse y afianzarse de forma vital", ante el debate de la ley contra la discriminación LGTBI de Podemos, este martes 19 de septiembre en el Congreso.

Según ha subrayado el sindicato, las personas transexuales siguen siendo consideradas "enfermas" y el sistema sanitario "no responde a sus necesidades vitales debidamente". "Hay mucho que hacer aún para que las y los menores trans no sufran discriminación en los centros escolares. Las mujeres sin pareja varón no tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida en plano de igualdad", ha apostillado.