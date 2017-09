Buscan a una vecina de Gran Canaria desaparecida durante el incendio

En este sentido, hizo especial hincapié en que los últimos que la vieron cuando estaba llegando el incendio a la zona dicen que aún estaba en su casa. "Incluso sus animales -añadió- han aparecido calcinados y no tenemos datos de dónde puede estar".

Asimismo, el alcalde señaló que la zona de Llanos de Ana López es una zona que se va visto muy afectada por el fuego y que no es habitual que no esté en su vivienda, que nadie la haya visto y que no haya sido evacuada por parte de ningún organismo oficial.