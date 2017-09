Buscan a Carmen, la ‘Juana Rivas de Archidona’, huida con sus dos hijas

Por su parte, el padre de las niñas, ha confesado a nuestras cámaras que está muy preocupado por sus hijas, de las que no sabe nada desde hace ocho semanas. Teodorus cree que no hay nada que pueda justificar esta situación: "La justicia se debe concentrar en encontrar a las niñas. La última vez que las vi fue a principios de junio, desde entonces no las he visto".