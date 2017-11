El British Council y Carlos Jean organizan un 'Musicathon' este fin de semana para proteger los derechos de la infancia

El British Council organizará los próximos 17 y 18 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, un 'Musicathon', o maratón musical, que tendrá lugar en el British Council School de Madrid y que contará con la colaboración del músico y productor Carlos Jean, según ha informado la institución.

"La música es un lenguaje universal para niños y mayores", ha explicado la directora del British Council School, Gillian Flaxman. "Es nuestro deber enseñar a los niños y a las familias que deben respetar a otros niños y denunciar las situaciones que vulneren sus derechos y la música es un vehículo perfecto para dar voz a quien no puede expresarse de otra manera", ha añadido.

Por otro lado, según la Responsable de Protección de la Infancia del British Council en España, Sonja Uhlmann, "el papel de los padres y de los educadores de infantil es fundamental", pues según ha afirmado, "no es casual que los niños reviertan determinados patrones de comportamiento en situaciones de abuso de poder como el bullying".

"No debemos permitir la falta de respeto hacia el otro, las agresiones físicas o los comentarios inapropiados. Si en esta etapa no se marcan límites claros, no se enseña al niño a aceptar la frustración y a respetar e incluir al diferente, tendremos un problema más adelante", ha aconsejado Uhlmann.