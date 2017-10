Bomberos exigen ser un cuerpo único y trabajar todo el año para evitar los fuegos

EUROPA PRESS

El Sindicato Profesional de Bomberos de la Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido una normalización y homogeneización de los Cuerpos de Bomberos, unificándolos en un Cuerpo de Bomberos Autonómico, así como poder trabajar durante los doce meses del año, para que no se repitan incendios como los de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León.

De este modo, UGT reclama al Gobierno el establecimiento de un mínimo común normativo para los bomberos, un Estatuto Básico que regule y unifique sus funciones, cometidos y atribuciones.

Así lo han manifestado este martes 17 de octubre el responsable del Sindicato de Bomberos de la UGT, Joaquín Sáez, el responsable de los Bomberos Forestales de la UGT, Ángel Rubio y la responsable de la Secretaría Local y Autonómica de UGT, Joana Mor. "Exigimos que se normalice y haya un cuerpo de bomberos único. Nadie quiere abordar el tema de los bomberos, solamente se acuerdan de ellos cuando ocurre algo", ha señalado Sáez.

"Hay que ver dónde se destinan las inversiones en Galicia porque están obviando a los profesionales en favor de unos servicios privados y no se está instruyendo a la gente para que puedan actuar. Esto deber ser abordado como un tema de seguridad nacional y no como un tema autonómico", ha añadido, al tiempo que ha destacado que la potencialidad de las emergencias "supera con creces" a las capacidades operativas y que hay que estudiar y analizar los incendios "para que no vuelvan a suceder".

UN SISTEMA DE "TODOS CONTRA EL FUEGO"

En la misma línea, Ángel Rubio ha subrayado que "falta inversión" en el análisis de los incendios. "Tenemos un sistema de todos contra el fuego, lo único que hacemos es que si algo se quema invertimos más en la extinción. Hay que invertir en la prevención y en la extinción", ha explicado.

El responsable de los Bomberos Forestales de la UGT también ha hecho hincapié en la necesidad de que los profesionales trabajen durante los doce meses del año para evitar incendios como los sucedidos en el noroeste de España. "Hay que empezar a entender que tienen que trabajar todo el año porque también hay que trabajar la prevención, no podemos seguir en estas circunstancias. Hay que empezar a regular y decirle a las autonomías cómo hacer las cosas", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que hay que "hacer una apuesta" por la estabilidad laboral y la prevención, que, a su juicio, "parte de la estabilidad y la formación del personal". "No se puede consentir que haya una disparidad, el tema forestal tiene que estar regulado y ordenado. Las comunidades autónomas son opacas en decir cuántos trabajadores tienen", ha criticado.

LOS INCENDIOS SE APAGAN EN INVIERNO

Por su parte, Joana Mor ha explicado que los incendios "se apagan en invierno" y que "los apagan los expertos". "El Gobierno se tiene que poner manos a la masa y no exculpar haber despedido a tanta gente y que no haya medios. No hay recursos y pasan estas cosas", ha lamentado.

"Ahora hay poco personal como si fuera invierno y es evidente que no estamos en invierno. Los bomberos deberían ser un cuerpo único porque si no es imposible que haya coordinación", ha comentado Mor, destacando que los diferentes cuerpos de bomberos "se pisan entre ellos al no saber dónde está la línea de actuación de cada uno".

UGT critica que las BRIF Estatales han finalizado su campaña contra incendios forestales el 15 de octubre, permaneciendo activas "sólo algunas de ellas"; que Galicia despidió a 936 efectivos; y que Castilla y León cerró su campaña de alto riesgo por incendios forestales a principios de octubre, finalizando contrataciones a más del 70 por ciento de la plantilla, quedando sólo el personal contratado a Fijo Discontinuo para atender las emergencias.

Ante esta situación, el sindicato reclama a las administraciones que se aplique "sin más demora" la tasa de reposición de efectivos del 100%, dada su condición de servicio público de emergencias; se amplíen las plantillas hasta recuperar la destrucción de empleo de los últimos años; se creen y/o potencien las unidades especializadas en Investigación de causas de Incendios Forestales; y se establezcan los protocolos oportunos para una fluida relación de los Agentes Forestales con Fiscalía, en su condición de Policía Judicial para la persecución del delito de incendio forestal.

Para prevenir los incendios, Joaquín Sáez ha propuesto elaborar mapas de riesgo, redactar planes de intervención, realizar campañas de divulgación y concienciación social, realizar planes de autoprotección y preparar los montes para impedir la propagación del fuego. "Hay que estudiar y analizar los incendios para que no se vuelvan a repetir. Pedimos aumentar las medidas de prevención en los montes", ha señalado.

Por último, si hay un incendio mientras se viaja en coche, UGT aconseja no internarse en zonas boscosas y con matorral seco; no cruzar el frente de humo ni de incendio; cerrar todas las ventanillas y volver sobre la marcha; avisar al 112 del incendio, de su situación y localización; no circular hacia zonas altas de montañas, porque puede propagarse más fácilmente en esa dirección; no circular a favor del viento; no abandonar el vehículo; y, en caso de tener que huir a pie, alejarse del frente del fuego por los lados en dirección opuesta al viento.