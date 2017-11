Más de 500 profesionales de la Biología asistirán del 15 al 17 de noviembre al IX Congreso Asebir en Madrid

Más de 500 profesionales, nacionales e internacionales, de la Biología de la Reproducción asistirán al IX Congreso Asebir, que se celebra en Madrid del 15 al 17 de noviembre. La Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción ha dado ya a conocer el contenido total del programa científico que se desarrollará durante los tres días en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Castilla y que servirá para presentar, debatir y analizar los últimos avances en Biología de la Reproducción, en las cinco áreas de interés de la Asociación: Embriología, Genética, Andrología, Criobiología y Calidad.

En la jornada inaugural se celebrarán además dos de los cinco simposios previstos en el IX Congreso: el Simposio Illumina New insights on clinical use of preimplantation genetic screening and cell-free DNA testing in pregnancy, con la participación de los ponentes Alan Handyside (Illumina) y Kristin Dalton (Illumina), y el Simposio Grupo Eme Improve workflow efficiency and maximize clinical outcomes in your IVF clinic, moderado por Vicente Badajoz (Ginefiv, Madrid) y que contará con los ponentes Markus Montag (Vitrolife, Alemania), Jaco Geyer (Vitrolife Sweden AB, Suecia) y Victoria Sánchez (Vitrolife - MTG, Alemania).