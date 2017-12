El ex novio de Bella Thorne, Lil Peep, murió a los 21 años por una sobredosis accidental

En enero, Lil Peep, estuvo vinculado sentimentalmente a la actriz Bella Thorne por un tiempo, pero entonces ya sufría una grave depresión : “Sufro de depresión y algunos días me levanto y pienso: Ojalá no me despertara. Pero ese lado de mi no lo expreso en las redes sociales, lo hago a través de la música", dijo el rapero.