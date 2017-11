'Be The Change Celebration 2017' presenta 19 proyectos creados por niños contra el bullying, la obesidad

El evento 'Be The Change Celebration' presentó, durante el pasado fin de semana en Madrid, 19 proyectos creados por niños de 30 países entre los que se encuentran un proyecto por la inclusión de jóvenes con capacidades diferentes o iniciativas que buscan reducir el 'bullying' o la obesidad, según ha comunicado la organizadora del evento.

La celebración se abrió con la presentación del proyecto español 'Sin límites', que realiza actividades conjuntas de jóvenes con capacidades diferentes, personas mayores y escolares, del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca. Así, y a lo largo de dos días la celebración presentó otras iniciativas como el movimiento 'HOPE, (Have Only Positive Expectations)' para reducir el suicidio escolar, la app L.I.F.E, contra la obesidad o un huerto urbano que alimenta a familias sin recursos o diversos proyectos contra la obesidad.

Además, el evento contó con invitados como la fundadora la 'Design for Change', Kiran bir Sethi que afirmó que el objetivo era "completarse, no competir" y destacó la presencia del proyecto en 66 países. Por su parte, el conferenciante Marc Prensky habló de los nativos digitales y dio paso a un coloquio moderado por la coordinadora de Design for Change España, Mónica Cantón de Celis.

Por último, la celebración se completó con las actuaciones de Mr.Candle que ofreció un recorrido fotográfico por Taiwan y varias 'gymkanas', para los más jóvenes. Así, Design for Change España cedió el testigo a Design for Change Taiwan, que acogerá la próxima 'Be The Change Celebration 2018'.