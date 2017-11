Barcelona, Madrid y Sevilla, las provincias más afectadas por la huelga de examinadores

El PSOE pide al Gobierno soluciones y recuerda que el aumento de sueldo a este colectivo "sólo supone 2,5 millones de euros"

Barcelona, Madrid y Sevilla son las provincias que más exámenes de conducir han cancelado, entre junio y el 18 de septiembre, como consecuencia de la huelga de examinadores de tráfico que aún continúa. En total, y hasta esa fecha, han sido 23.460 los alumnos de estas tres provincias los que no han podido acceder a la prueba.

Por debajo de las 4.000 pruebas suspendidas, se encuentran Alicante con 3.661; Almería con 3.159; Bizkaia con 3.005 y Jaén con 2.974; mientras que las provincias que menos afectadas se han visto por los parones son Baleares, en donde no se contabilizaron cancelaciones, en Ceuta, en donde se suspendieron siete pruebas y en Melilla que suspendió 32.

"La huelga persiste y lo último que se conoce no es muy halagüeño, hace pocas fechas el Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, afirmaba que veía convincentes las razones de Hacienda para no subir los salarios a los examinadores", señala el diputado socialista, que no ve en el Ejecutivo intenciones de terminar con esta situación.