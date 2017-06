La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que doblar los permisos de paternidad hasta las cuatro semanas es solo "el primer paso" hacia su objetivo de igualar estos permisos pero ha precisado que también tienen que ser "responsables" porque es una medida "de alto coste económico". Mientras, Podemos le ha reprochado que un mes de permiso no significa igualdad sino que "la otra persona progenitora esté ayudando a cambiar pañales un mes".

Por su parte, Castañón ha rechazado que con sus palabras se pueda decir que el PP es "feminista". "Con mis palabras no van a poder decir ustedes que el PP es feminista. Mientras sigamos trabajando con brecha salarial, no hay feminismo, mientras sigamos estando con dobles y triples jornadas que tenemos que conciliar con el cuidado, mientras se sigan negando las ayudas para la atención a los dependientes, no hay feminismo", ha subrayado.