El Ayuntamiento de Madrid vuelve a pedir el desalojo del centro 'okupa' La Dragona antes de este lunes

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido por segunda vez en un año una orden de desalojo contra el centro 'okupa' La Dragona --la primera fue finalmente retirada--, situado en un edificio municipal del barrio de La Elipa, en la que les requiere que abandonen el inmueble antes del próximo 6 de noviembre a las 10 horas.

En este sentido, integrantes de La Dragona en redes sociales han asegurado que "se van a defender y no se van a dejar amedrentar por las amenazas del Ayuntamiento". "No cedemos ante chantajes ni presiones. Seguimos manteniendo firme nuestro principio de no colaborar con instituciones del Estado", señalan.