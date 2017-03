La Autónoma de Barcelona investirá doctor Honoris Causa a Josep Maria Flotats y Margarita Salas

El consejo de gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprobado este jueves el nombramiento como doctor Honoris Causa del dramaturgo Josep Maria Flotats y de la bioquímica Margarita Salas, cuyas ceremonias de investidura se celebrarán próximamente, ha informado la universidad en un comunicado.

Flotats, referente del arte dramático, recibirá en la UAB su primer Honoris Causa en España, con una trayectoria que inició en Francia, donde estuvo en la Comédie Française, y posteriormente fue el primer director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Su actividad ha destacado tanto en el ámbito de la interpretación como en la dirección, la traducción, la creación teatral y la adaptación de obras, y ha sido un gran difusor de la cultura francesa en Catalunya y España, y al inrevés.

Margarita Salas ha sido discípula de Severo Ochoa, quien despertó su interés por la bioquímica y con quien realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio del científico en Estados Unidos.

Autora de 196 publicaciones en revistas del primer cuartil e inventora de la patente más rentable que ha habido en España, es miembro de la Real Academia Española, la American Academy of Arts and Sciences y la National Academy of Sciences of USA.