Las consultas a los alergólogos han aumentado con los años por diferentes motivos como la alergia a los alimentos, una patología que llama especialmente la atención cuando se comprueba el incremento de la sensibilización a los frutos secos, tanto en niños como en adultos, según datos del último Informe Alergológica 2015 de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) realizado a nivel nacional con la colaboración de FAES FARMA.

En concreto, en comparación con el informe anterior, 'Alergológica 2005', la alergia a los alimentos ha pasado de un 7 a un 10 por ciento en el último informe, un dato que comparado con el resto de los incluidos en el estudio no es muy elevado, pues ocupa el cuarto puesto de la clasificación en las consultas al especialista. En cabeza se encuentra la rinoconjuntivitis, por la que se consulta en el 62 por ciento de los casos, seguido del asma (23,4%) y la alergia a los medicamentos (17,7%).

En líneas generales, las alergias suponen un problema porque afectan a la vida cotidiana de quienes las padecen, tanto en adultos (absentismo laboral, bajas, etc.) como en los niños, ya que estos al no descansar no rinden después en el colegio y, por lo tanto, hace que se produzcan bajas escolares, ha explicado el presidente de SEAIC (2006-2010), Tomás Chivato.