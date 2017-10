Assange destaca la "guerra" en telecomunicación del Gobierno contra el referendum y la encriptación como respuesta

El editor y portavoz de WikiLeaks, el programador, hacker, ciberactivista y periodista Julian Assange, se ha pronunciado este miércoles sobre la "guerra híbrida" a nivel de impedimento tanto físico como en el ámbito de las telecomunicaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido para impedir la celebración del referendum en Cataluña del pasado 1 de octubre, destacando la encriptación que, como forma de respuesta, promotores del 'procés' adoptaron para impedir la intervención estatal.

A pesar de que la administración central podría simplemente haber dado por ilegal la votación e ignorarla, "por distintas e interesantes razones decidió no hacer esto"; en su lugar, "intentó atacar físicamente y de otras formas esta votación". Si las demostraciones de fuerza de los cuerpos de seguridad son "un método tradicional cuando la población hace algo que no quiere el Estado", ha desgranado también técnicas "novedosas" para socavar la organización del referendum ante la imposibilidad de "llegar a la población en su conjunto" como el 'hacking', la interceptación de llamadas telefónicas, el intento de eliminar el dominio de Cataluña de la red o la ocupación de edificios de telecomunicaciones en la región, que les permitió "contar con una ventaja".

La inclusión en su discurso de compañías de referencia en el sector de las telecomunicaciones sirvió al periodista para incidir en otros asuntos, como la ventaja que EEUU puede adquirir frente a otras naciones al poder ejercer presión sobre empresas que puedan proporcionar datos de sus usuarios, algo que el resto de países no está en disposición de llevar a cabo. No obstante, la línea roja que a estas multinacionales "no les interesa cruzar" es que "quieren hacer negocios con el Estado, pero no trabajar gratis ni ser de su propiedad".