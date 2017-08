Asociaciones de mujeres no esperaban que Juana Rivas entregara ya a los niños a la Guardia Civil

Varias organizaciones de mujeres han manifestado su sorpresa ante la decisión de Juana Rivas de entregar a sus hijos este lunes 28 de agosto por la mañana a la Guardia Civil, tal y como le había ordenado el juzgado de Granada que lleva su caso.

"No lo esperábamos", ha admitido la presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, Lourdes Hernández, que, junto con representantes de la Plataforma 7N contra las violencias Machistas, la Plataforma 25 de Noviembre contra la Violencia de Género de Granada y la Red de organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, han presentado en Madrid, en la sede del Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que pide que este organismo "tome nota" de la actuación del Juzgado de Granada y de la Fiscalía.

"No queremos que los niños se vayan con un padre condenado por malos tratos", ha indicado Hernández, que ha insistido en que esperan que el CGPJ actúe en este caso para no tener que lamentar la muerte de estos niños a manos del padre, como ha ocurrido en otras ocasiones. "Once niños muertos por sentencias judiciales", han gritado las representantes antes de hacer entrega del escrito.