Arquitectos de la UAH diseñan una casa ecológica destinada a acoger personas refugiadas

Cuatro arquitectos formados en la Universidad Alcalá de Henares han diseñado una casa ecológica, de menos de 20 m2, que puede montarse y desmontarse en un jardín, para que sirva de lugar de acogida para una o dos personas inmigrantes que necesiten alojamiento urgente, según ha informado la institución.

El proyecto 'In my Backyard' ('En mi jardín' en inglés) ha sido creado por los arquitectos Hani Jaber Ávila, Héctor Muñoz Mendoza, Nacho Taus Jiménez y Ricardo Mayor Luque, fundadores del estudio DAT Pangea (Design of Architectural Territories Pangea), en colaboración con la asociación francesa Quatorze.