Archivada la denuncia de la Fiscalía contra el autobús de HazteOír por un delito de odio

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha dictado un auto acordando el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada en marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid contra el primer autobús que circuló de HazteOír por presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 510 del Código Penal.

En dicha denuncia se interesaba además que, como medida cautelar, se acordara la prohibición de la circulación e inmovilización del autobús que recorría las calle de Madrid con los mensajes 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo', 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en www.ElLibroProhibido.com'.