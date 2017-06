La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha dicho que el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este miércoles en Madrid, necesita "consenso" y no "recomendaciones impuestas".

La consejera se ha pronunciado así después de que las comunidades autónomas hayan pospuesto la aprobación de un nuevo reglamento del CISNS y rechazado el que aparecía en el orden del día de la reunión. Sobre esto, Álvarez ha explicado que se incluye entre los que han solicitado la retirada del reglamento porque "se debe trabajar promoviendo el consenso y que los pactos a los que se lleguen en materia de Sanidad sean por consenso y no por imposición".

Ante la disconformidad de varias comunidades sobre el reglamento, el Ministerio ha decidido no someter a votación su propuesta de reglamento y se ha comprometido a presentarles un nuevo texto en 15 días, que se analizará en el marco de la Comisión Técnica Delegada de dicho organismo. Sobre esto, la consejera ha asegurado que, a través de esta comisión, se podrá trabajar "de forma más exhaustiva" el tema.

"Cohesión no es recentralización", ha defendido el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, que ha acusado al Ministerio de querer contar con un "voto de calidad" en estas reuniones para que todos los acuerdos adoptados pudieran salir adelante aunque no hubiera acuerdo con los consejeros, lo que a su juicio implica "no respetar los estatutos de autonomía de las comunidades".