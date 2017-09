Andalucía "aumentará la formación" en igualdad tras el "lamentable" episodio del programa de Juan y Medio en Canal Sur

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía va a "aumentar la formación" en materia de igualdad en torno a la RTVA tras el "lamentable" episodio registrado recientemente en el espacio de Canal Sur TV 'La Tarde, aquí y ahora', que presenta Juan y Medio, cuando éste le cortó la falda a su compañera de programa.

La consejera ha reiterado su "desaprobación" sobre lo que ha considerado un episodio "lamentable y sin excusa", porque "no hay humor que excuse un tipo de comportamientos que reproducen estereotipos y transmiten una subordinación en materia de sexo que no compartimos".

Además, Sánchez Rubio ha indicado que se ha alcanzado "un acuerdo para desarrollar acciones de formación" y "se va a aumentar la formación en materia de igualdad", al tiempo que ha incidido en la "necesidad de seguir trabajando para que estas cosas no las consideremos ni siquiera como bromas, intencionadas o no, sino como actitudes que evidencian la desigualdad que existe en la sociedad y que no podemos perpetuar mediante imágenes".