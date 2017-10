Andalucía pide al Gobierno que aumente los fondos para políticas de igualdad tras el "recorte del 37%"

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha solicitado el aumento de los fondos estatales para políticas de Igualdad, que, según ha asegurado, "han sufrido un recorte del 37%" con el Gobierno del PP, y ha señalado que la cantidad que destina su comunidad "supera" a la que reparte el Estado para todas las autonomías.

"Es verdad que este 37 por ciento recortado no solo no se ha recuperado, sino que se sigue manteniendo. No es razonable que una comunidad destine mas que el Estado a toda España", ha afirmado la responsable autonómica en declaraciones a los medios antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Ministerio de Educación, donde se va a acordar el reparto de 700.000 euros para programas de asistencia social a víctimas de violencia machista y atención a menores y dos millones de euros para programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales.