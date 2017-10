Alfonso Guerra: "O Puigdemont deroga Ley del Referéndum o el Gobierno debe aplicar el 155"

Da la bienvenida a Pedro Sánchez "al mundo de la responsabilidad" y reprocha a Iceta que se ponga "de perfil"

Del mismo modo, ha señalado que no entiende por qué el expresidente de la Generalitat y ahora senador del PSC, José Montilla, no diga qué va a votar y en ese sentido ha cuestionado que la política "se haya convertido casi en la información del corazón, de si se va a divorciar o si no, si se lleva mal o no". "Hubiera entendido que dijera aún no lo sé pero no 'sí lo sé pero me callo", ha recriminado.