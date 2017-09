Agencia de Protección de Datos avisa a hospitales que deben mejorar la calidad y confidencialidad de datos de pacientes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el 'Plan de Inspección Sectorial de Oficio realizado a Hospitales Públicos' en el que, entre otros aspectos, se avisa de la necesidad de que estos centros sanitarios públicos, gestionados de forma directa o indirecta, mejoren la calidad y confidencialidad de los datos que manejan sobre los pacientes.

No obstante, la agencia ha constatado que, respecto a la confidencialidad de los datos, en la mayoría de los centros inspeccionados no se pide al paciente el DNI junto con la tarjeta sanitaria, lo que provoca que se den "casos de suplantación de identidad".

Asimismo, se ha comprobado que varios de los hospitales analizados no hay carteles informativos en las áreas donde se recaban datos de los pacientes (por ejemplo, en Admisión o Urgencias), no informándose tampoco verbalmente o por escrito sobre los derechos de protección de datos de los pacientes y usuarios del centro.

"Deberá informarse asimismo de las consecuencias especiales de la salida voluntaria del sujeto del ensayo clínico (al revocar su consentimiento) y, en su caso, que los datos recogidos hasta la fecha serán conservados para no desvirtuar la investigación, si bien no se tratarán ni recogerán más datos después de la retirada del consentimiento. Por último, se deberá informar al sujeto sobre la publicación de los resultados de la investigación. En caso de que no sea posible la publicación sin datos identificativos del sujeto, éstos solo podrán ser publicados cuando haya mediado el consentimiento previo y expreso del sujeto", ha detallado.

Finalmente, el plan va acompañado de un decálogo básico en el que se aconseja tratar los datos de los pacientes como le gustaría que se tratasen los suyos propios; acceder a la historia clínica sólo por requerimiento del trabajo; no dar información a terceros salvo que haya una justificación lícita o el paciente lo haya consentido; cerrar la sesiones de los ordenadores; no enviar información con datos de salud por correo electrónico o por cualquier red pública o inalámbrica y, en el caso de tener que hacerlo, cifrar los datos; no tirar documentos con datos personales a la papelera; cerrar con llave los armarios que contengan documentación clínica; y no crear por cuenta ajena ficheros con datos personales de pacientes.