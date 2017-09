La Agencia Europea del Medicamento teme perder hasta un 70% de su plantilla ante el traslado de su sede por el 'Brexit'

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas en inglés) ha alertado este martes de que podría perder más del 70 por ciento de su plantilla dependiendo de la ciudad que resulte elegida para suceder a Londres como sede de este organismo, como consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"El futuro de la sanidad pública en Europa está en juego", ha señalado la EMA, que no ha precisado los nombres de las 19 ciudades sobre las que preguntaron a sus trabajadores en la encuesta.

Además, avisan que si no logran retener a una buena parte de su personal este organismo "no sería capaz de seguir funcionando y, si no hay un plan B, tendría consecuencias importantes para la sanidad".