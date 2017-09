Adela Cortina, sobre Cataluña: "El referéndum hay que desconvocarlo y después hablar tranquilamente"

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València (UV), miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación Étnor, Adela Cortina, ha manifestado este lunes que "el referéndum hay que desconvocarlo y después hay que hablar tranquilamente para construir juntos un mundo global".

En este sentido, ha apuntado que "lo que no puede ser es que no haya ninguna relación entre los posibles interlocutores" y ha recordado que "hablando se puede llegar a muchas cosas" pero ha querido dejar claro que "lo que hay que hacer es cumplir el Estado de Derecho porque si no el ciudadano de a pie piensa que por qué tiene que cumplir las leyes si otros no las cumplen". "Creo que es momento de cumplir leyes y hablar", ha sentenciado.

"Estas fractura no ayudan a enfrentar estos problemas que son problemas de todos, globales", ha argumentado la catedrática, quien ha lamentado que esto impide que "no estemos ahora abordando temas como que hay un nivel de pobreza enrome, un nivel de desigualdad enorme, que hay gentes que están quedando excluidas" y ha advertido que "tendríamos que estar todos poniendo nuestro esfuerzo en eso y lo estamos poniendo en otras cosas que podrían articularse mucho mejor perfectamente".

De este modo, ha abogado por "un proyecto común a todos" como es "construir una sociedad cosmopolita en la que todos los seres humanos se sientan ciudadanos". Eso a mí me emociona muchísimo --ha admitido--, conseguir de verdad una humanidad en la que no haya pobreza, no haya miseria, que no haya desigualdad me parece mucho mejor, muy superior y me emociona muchísimo más que cualquier otra construcción más localista"