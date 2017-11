Actores, cantantes y pacientes ostomizados se unen en una campaña para visibilizar esta patología

Los actores Raúl Peña, Marina San José y Silvia Marsó y el cantante Victor Manuel se han unido a pacientes ostomizados en la campaña #laostomíadavida para romper tabúes sobre el estoma.

El actor y director Raúl Peña ha expresado su compromiso con esta causa, una iniciativa que ha calificado de absolutamente necesaria. "Hicimos el vídeo para concienciar a la sociedad y dar a conocer que no es un estigma, que no son personas extrañas, sino que el hecho de tener una bolsa no es algo que hoy en día nos tenga que extrañar".