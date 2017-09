Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave para defender el medio ambiente

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado este jueves 28 de septiembre las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente, y pone el caso de los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón, en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en febrero de 2016 a las comunidades autónomas que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE, con el objetivo de "evitar y reducir la contaminación de los entornos" de estos establecimientos.

No obstante, según el IIDMA, "los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes". Por ello, la plataforma ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.