AMP2-El TS da la razón a Cataluña y anula la competencia de Medio Ambiente para gestionar subvenciones ambientales a ONG

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a ONG o entidades del tercer sector que desarrollen actividades de interés general y social en la protección del medio ambiente. El Alto Tribunal anula de esta manera varios preceptos de la norma, entre ellos, el que establece que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el órgano competente en la gestión de estas ayudas.

Fuentes de las organizaciones ambientales han precisado a Europa Press que el fallo no tendrá consecuencias prácticas debido a que el precepto anulado ya había sido recurrido en un decreto anterior, cuya sentencia llegó con posterioridad a la redacción de la norma ahora impugnada. Tras la llegada de este primer fallo, se subsanó la normativa ahora anulada.

La Generalitat argumentaba que la gestión de este tipo de subvenciones en materia de medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas y no al Administración.

Aplicando el mismo criterio, el alto tribunal anula dos artículos del Real Decreto 596/2015, entre ellos el que designa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como órgano competente para la gestión de estas subvenciones, tanto la evaluación y examen de las solicitudes como la concesión o no, decisión ésta última que se reservaba al ministro de Medio Ambiente o en quien él delegase.

Las mismas fuentes han señalado que es "prematuro" pronunciarse sobre la misma ya que la sentencia no ha sido comunicada formalmente todavía al Ministerio y, por tanto, no conoce su contenido. En cualquier caso, han recordado que las subvenciones actualmente no se rigen por la norma afectada por la sentencia del Supremo sino por el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, que a fecha de hoy, sigue plenamente en vigor.