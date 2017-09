AMP-OCDE avisa de la brecha de género en estudios técnicos en España: La proporción de alumnas se queda en el 12% en TIC

Más de un tercio de los jóvenes de entre 25 y 34 años no tiene título de Bachillerato o FP de grado medio

El 35% de los jóvenes de 25 a 34 años no tienen Bachillerato ni FP de grado medio, más del doble que la media de la OCDE (16%); un 24% llega a este nivel, pero no continúa hacia la Universidad o FP superior (OCDE, 42%) y el 41% cuenta con estudios superiores, un porcentaje muy similar a la media de los países de la OCDE. "Las cifras no han variado desde 2005", advierte la OCDE, que valora, no obstante, una mejora de 23 puntos entre los adultos de 55 a 64 años y los jóvenes entre 25 y 34 años sin titulación superior.