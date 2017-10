El milagroso caso de la joven que ha despertado del coma tras recibir un disparo en la cabeza

La joven estadounidense de 27 años Tina Frost recibió un disparo en la cabeza en medio del tiroteo de Las Vegas. Los médicos no creyeron que se pudiera recuperar pero tras una complicada intervención quirúrgica y después de entrar en coma: despertó.

Después de la intervención, los médicos no eran optimistas. Los signos de mejoras no eran contundentes y no podían garantizar el estado en que se encontraría en caso de poder salir del coma.