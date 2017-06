Mata a tiros a su vecino, que intentaba ahogar en la bañera a sus dos bebés

Cuando la Policía de Ada , una ciudad ubicada en el condado de Pontotoc, Oklahoma , EEUU, llegó al lugar, Leland Foster ya estaba muerto. Lo había matado su vecino , Cash Freeman , quien no dudó en dispararle después de ver que éste estaba intentando ahogar a sus dos bebés , –hermanos gemelos de tres meses de edad–, en la bañera .

Entonces, Freeman se apresuró a llegar al lugar y cuando vio lo que sucedía no dudó en abrir fuego contra el agresor. Le disparó dos veces en la espalda con su pistola.

“Es terrible porque he tenido en mis brazos a esos bebes, he jugado con ellos y precisamente ayer les di ropa para ellos”, explica otro vecino, quien sostiene que Freeman no debería estar preocupado, defendiendo su rápida e instintiva respuesta.