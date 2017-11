El influyente ex vicepresidente de Nigeria deja el partido del Gobierno por inmovilista y antidemócrata

El ex vicepresidente de Nigeria y figura instrumental en el partido del Gobierno del país, Atiku Abubakar, ha presentado este viernes su dimisión de las filas de la formación, el Congreso para Todos los Progresistas, al que ha acusado de ensuciar los valores democráticos y de ignorar a la juventud, en lo que se trata de un duro golpe al actual Ejecutivo de unidad que gobierna el país de cara a las elecciones de principios de 2019.

"No puede ser que no haya un solo joven en el Gobierno federal. Un partido que no tiene a los jóvenes en cuenta es un partido que se muere", ha destacado.