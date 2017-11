El autor del tiroteo de Texas se habría fugado de un centro de salud mental en 2012

Devin Patrick Kelley, el autor del tiroteo que tuvo lugar el domingo en una iglesia de Sutherland Springs, donde murieron 26 personas y al menos una veintena resultaron heridas, se habría fugado de un centro de salud mental en 2012 tras atacar a su mujer y a su hijo, según un informe de la Policía.

"Primero tengo que saber cuál es. Si el problema es que nosotros no dimos algunas directrices, entonces lo corregiremos", ha insistido durante una rueda de prensa.

El lunes, la Fuerza Aérea reconoció que no facilitó la información requerida sobre el historial criminal del responsable del tiroteo. "He ordenado que se revise la situación para saber qué está pasando, también en relación al asunto de la Fuerza Aérea y la información que no fue compartida", ha añadido Mattis.