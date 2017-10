Los talibán avisan a EEUU del grave deterioro de la salud de un profesor secuestrado desde 2016

Los talibán han alertado a Estados Unidos del grave deterioro de salud que ha padecido en las últimas fechas el profesor universitario norteamericano Kevin King, al que mantiene secuestrado junto a otro docente australiano, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo estadounidense que cumpla sus condiciones para ponerlos en libertad o será responsable de lo que suceda.

En un comunicado, los talibán han dicho que Kevin King tiene una "peligrosa enfermedad de corazón y de riñón" y han asegurado que su situación está empeorando cada vez más. "Hemos intentado tratarle de forma periódica y cuidarle pero al estar afrontando unas condiciones de guerra y no tener acceso a instalaciones sanitarias, no podemos darle el tratamiento sanitario completo", han afirmado.

"Al no preocuparse los americanos por la vida y la muerte de sus compatriotas, nosotros les advertimos de que deben aceptar las demandas del Emirato Islámico para lograr la libertad de estos dos detenidos y garantizar su liberación", han afirmado los miembros del movimiento integrista liderado por el mulá Hebatulá Ajundzada.

"Si insisten en retrasar este tema y la enfermedad de Kevin King llega a ser incurable o pierde su vida, el Emirato Islámico no será responsable por el hecho de que (los estadounidenses) no quieren poner fin a este tema y no tienen en cuenta la importancia de la vida de sus compatriotas", han concluido.